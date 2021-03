Addio a Enrico Vaime, 5 più celebri programmi ideati dal grande autore televisivo

E’ scomparso Enrico Vaime, storico autore radiofonico e televisivo: tra i programmi più celebri ideati da lui, Quelli della domenica

E’ lutto nel mondo della televisione: è deceduto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della tv. Aveva 85 anni ed era ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma. La triste notizia è stata annunciata ieri sera da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, aveva firmato per la tv 200 programmi, fra cui i varietà, collaborando Maurizio Costanzo, Walter Chiari e Gianni Boncompagni. Ecco i 5 più celebri varietà firmati da Vaime nel corso della sua carriera.

1- Quelli della domenica

Ideata da Vaime nel 1968, è stata una delle più celebri trasmissioni televisive. Il programma si basava su una serie di giovani talenti della comicità, che lanciò il duo Cochi e Renato e Paolo Villaggio. Quest’ultimo interpretò i Professor Krazt e Giandomenico Fracchia. Il programma andava in onda la domenica pomeriggio sulla Rai e ospitò Little Tony, Dori Ghezzi, Ornella Vanoni, Anna Identici e i The Rokes.

2. Canzonissima ’68 e 69

Fu una trasmissione condotta da Mina affiancata da Walter Chiari e Paolo Panelli. Durante il programma, si svolgeva una competizione tra cantanti, organizzata in diverse puntate in cui quarantotto partecipanti (sei per puntata) si esibivano con un brano del loro repertorio, scelto dalla commissione composta da regista Antonio Falqui, dal direttore d’orchestra della Rai, Bruno Carfora dall’autore tv Guido Sacerdote e più cinque funzionari televisivi. Dopo una prima fase di eliminazione, i dodici finalisti dovevano intonare un loro brano inedito.

3. Fantastico

Uno dei varietà più celebri andato in onda il sabato in prima serata sulla Rai, dal 1979 al 1980, poi nuovamente dal 1981 al 1991 e infine dal 1997 al 1998. Il programma ha lanciato molte protagoniste del piccolo schermo, da Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, Loretta Goggi e non solo.

4. Memorie in bianco e in nero

Programma in cui Enrico Vaime assieme all’amico Maurizio Costanzo raccontarono l’evoluzione dei generi televisivi dal 1954 (anno di nascita della tv) fino ai tempi moderni. All’interno del programma venivano inseriti frammenti di trasmissioni spaziati dai commenti e dalla contestualizzazione del conduttore-narratore insieme alle interviste e alle testimonianze di quanti sono stati protagonisti della storia della tv. Le puntate andarono in onda in seconda serata (precisamente alle ore 00:45) per 16 appuntamenti.

5. S’è fatta notte

E’ uno dei programmi più recenti ideati da Enrico Vaime. Il talk show è ambientato un finto bar all’orario di chiusura, nel quale il cameriere interpretato da Vaime incontrava i clienti Maurizio Costanzo e l’ospite di turno. Quest’ultimo veniva intervistato dal conduttore Costanzo su qualsiasi argomento dalla carriera alla vita privata.

