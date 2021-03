Isola dei famosi 2021, chi sarà l’eliminato secondo i followers di Nonsolo.tv?

Ecco chi dovrà abbandonare la palapa dell’Isola dei famosi secondo i followers di Nonsolo.tv

Nella puntata di questa sera dell’isola dei famosi 2021, i naufraghi Awed, Vera Gemma e Gilles Rocca si scontrano al televoto, dopo essere risultati tra i più nominato la settimana scorsa. Chi abbandonerà la palapa? Il pubblico pare avere le idee chiare, come mostra il sondaggio sottoposto ai followers di Nonsolo.tv, che hanno votato chi dei tre naufraghi dovrà abbandonare il gioco.

Ad avere la peggio è stata Vera Gemma, che è stata votata con il 71 % delle preferenze contro il 47% Awed e il 28 % per Gilles. Dunque, ad essere eliminata è Vera Gemma, che dovrà decidere se abbandonare definitivamente il gioco e tornare in Italia oppure rimanere nella spiaggia dei parassiti assieme a Fariba e Ubaldo per aiutarli a sopravvivere.

