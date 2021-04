La Bohème, in onda su Rai 5

La Bohème, edizione andata in scena presso il

Teatro degli Arcimboldi di Milano, sarà riproposta nella mattina di Rai 5.

La trama

Ritrovati in soffitta, dei giovani, per al precisione 4, rlegayi da una forte amicizia, sono dediti ad una vita biheme. I protagonisti della vicenda sono 4 artisti: il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il musicista Schaunard ed il filosofo Colline. Pur avendo problemi di soldi e problemi di fame, grazie alla giovane età e alla spensieratezza i quattro se la amano sempre per il rotto della cuffia.

Info e cast

La versione proposta dalla Rai è quella curata da Francesco Degrada. A dirigere coro e orchestra Bruno Bartoletti. Nel cast Marcello Alvarez, Natale De Carolis, Matteo Peirone, Cristina Gallardo-Domâs, Roberto Servile, Giovanni Battista Parodi, Angelo Romero, Hei-Kyung Hong, Alberto Fraschina. Costumi Piero Tosi. Regia e scene Franco Zeffirelli.

