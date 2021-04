Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica?

Ecco chi è Silvia Verdone, la moglie del famoso attore Christian De Sica

Silvia Verdone è una produttrice cinematografica, nota anche per essere la moglie di Christian De Sica e la sorella di Carlo Verdone.

È nata il 5 febbraio 1958 a Roma, molti dei componenti della sua famiglia sono legati al mondo del cinema e dello spettacolo. Lei fece il suo esordio in televisione alla fine degli anni settanta come signorina buonasera della Rai.

Per un po’ di tempo si allontanò dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al suo ruolo di madre. Alla fine degli anni ’90 ha iniziato la sua carriera di produttrice cinematografica, firmando due importanti e noti fil 3 e Simpatici e Antipatici, entrambi diretti dal marito.

Firmò anche lo spettacolo teatrale Parlami di me. Oggi Silvia Verdone è l’agente del marito Christian De Sica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si innamorò di Christian De Sica quando aveva solamente 13 anni, lui frequentava casa sua per studiare. Tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, scapparono insieme per vivere il loro amore. Il noto attore e Silvia Verdone convolarono a nozze nel 1980, dal loro splendido amore sono nati due figli, Brando e Maria Rosa.

Christian De Sica sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 1 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

