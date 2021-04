Il paradiso delle Signore, dal 5 al 9 aprile 2021: Vittorio avrà un incidente

Eccoci alle anticipazioni relative al Paradiso delle Signore, per la settimana 5 – 9 aprile 2021. Vittorio che si era recato a Parigi, subirà un incidente e tornerà pieno di dolore. Beatrice lo accudirà, cercando di non procurargli disagio alcuno. Armando, Rocco e Pietro andranno a fare un giro in bicicletta, in occasione del lunedì di Pasqua.

Anticipazioni settimanali Il paradiso delle signore 5 – 9 aprile 2021: Vittorio torna a casa dolorante

Vittorio stava andando a Parigi, quando ha subito un incidente. Beatrice cercherà di curarlo, senza assillarlo con le premure. Armando si unirà Rocco e Pietro, nel giorno di Pasquetta per fare una scampagnata.

Marcello invece dovrebbe incontrare Ludovica a villa Brancia per un pic nic. Stefania con Maria, Irene e Anna organizzeranno una serata al cinematografo.

Marta, non avendo alcuna notizia del marito da più giorni, si preoccuperà. L’uomo però ma lui si rifiuta di parlarle. Al cospetto di Adelaide, invece, si rifiuterà di parlare con lei. Vittorio ammetterà di essere a conoscenza della storia tra Marta e Dante.

Un club per le Veneri

Sofia, dopo avere parlato con Maria, spingerà Salvatore a pestare i soldi che servono al padre. Gabriella non ha ancora preso una decisione: se fare avere o meno a Cosimo la missiva di Arturo Bergamini.

Le Veneri desiderano un fan club con cui sostenere i ciclisti del Paradiso. Adelaide si scontrerà con Fiorenza che ha combinato non pochi guai alla nipote e la inviterà a dare le dimessioni da vicepresidente del Circolo. Umberto chiederà a Vittorio di telefonare a Marta.

Gabriella parlerà con Anna e deciderà di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo. Delfina scomparirà e stilista dovrà rinunciare al suo intento. Dora avrà un colpo di fulmine per un nuovo. Il club delle Veneri le impegnerà per la scelta di un nome.

Giuseppe, dopo avere ottenuto il prestito da Salvatore, agirà loscamente con Girolamo contro Vittorio. Quest’ultimo sta soffrendo molto per la moglie, mentre Dante dirà a Umberto di essere molto vicino a Marta.

Un medico per Vittorio

Adelaide inviterà un medico da Vittorio per conoscere come sta veramente. Marcello dovrà rispondere del suo passato col Mantovano. Salvatore e Gabriella ripenseranno nostalgicamente alla loro storia.

Le Veneri realizzeranno uno striscione, con cui tifare la squadra ciclistica del Paradiso. In magazzino alcuni capi della nuova collezione intanto scompariranno.

Adelaide proverà ad avvicinarsi a Vittorio, ma lui accetterà la donna, nella sua vita privata. Conti riceverà una lettera da Luciano che lo farà riflettere.

Gabriella, consigliata da Salvatore, consegnerà a Cosimo la lettera di Arturo. Il giovane Bergamini ne rimarrà sconvolto. Dora sognerà di stare bene con Nino, però egli non potrà mai offrirle la vita che desidera.

Marcello dirà Ludovica che per lui si mette male. Umberto e Adelaide parleranno di Marta. Vittorio tornerà al Paradiso e confiderà i suoi tormenti ad Armando, quindi tornerà a casa, delirante per la febbre. Beatrice deciderà di telefonare.

