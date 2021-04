Amici 20, Giulia Pauselli scrive parole commoventi per Tommaso: “Per me sei stato l’allievo”

La ballerina professionista Giulia Pauselli pubblica un post per Tommaso Stanzani dopo la sua eliminazione ad Amici 20

Nella terza puntata del serale di Amici 20, Tommaso Stanzani è stato il primo eliminato dopo aver perso il ballottaggio contro Enula e Alessandro. Un’eliminazione molto sofferta che ha destato dispiacere sia ai compagni, che agli insegnanti, in particolare Alessandra Celentano e ai ballerini professionisti con cui aveva lavorato. Tra questi, c’era Giulia Pauselli che ha voluto spendere belle parole per il ballerino classe 2001.

“In 4 anni da professionista per me tu sei stato L’ALLIEVO. Educato, onesto, sempre dedito al lavoro, estremamente intelligente ed empatico. Ti auguro di conservare sempre la tua purezza e nobiltà d’animo. Ti auguro una carriera meravigliosa e tanto studio. Averti in sala e lavorare insieme è stato sempre un momento di scambio di energie positive e anche se non ci siamo toccati per mantenere sempre le distanze di sicurezza, le nostre anime si sono abbracciate più volte con un semplice sguardo. I tuoi occhi raccontano chi sei, rimani sempre così, si legge sul post pubblicato su Twitter.

Parole sincere di stima quelle della Pauselli verso Tommaso, al quale augura di poter diventare presto un professionista nella danza e di non abbandonare gli studi.

Il ragazzi si è lasciato andare in un pianto liberatorio e ha ringraziato Maria De Filippi e lo staff per l’opportunità ricevuta. Prima che lasciasse lo studio, Arisa ha colto l’occasione di invitare Tommaso nel suo prossimo videoclip di uno dei suoi brani.

