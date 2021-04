Nel tempo degli dei, il calzolaio di Ulisse, in onda su Rai 5

Marco Paolini ha deciso di provare sul palco una orazione che catapulta la prospettiva sul mito di Ulisse. E la sua proposta viene messa in onda nel pomeriggio della Pasqua di RAI 5.

Anziché descriverlo come l’uomo più furbo e avventuriero dei suoi tempi lo port in scena come uomo pronto al sacrificio più grande pur di compiere il proprio destino.

Il Calzolaio di Ulisse è un susseguirsi di un racconto narrato. Il tutto accompagnato dalla musica, per raccontare il lavoro dell’aedo prima di Omero. Ed è così che Paolini con i suoi compagni di viaggio, ovvero il coautore Francesco Niccolini, il regista Gabriele Vacis, trova il modo di darci nuovi spunti di riflessione.

