Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 6 al 9 aprile 2021: guerra aperta tra Alberto e Clara

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 6 al 9 aprile 2021.

Nella puntata di martedì 6 aprile 2021, Patrizio continua ad interessarsi alle ultime vicende di Clara. Alberto, arrabbiato per la decisione della ex compagna di lasciarlo, decide di compiere un colpo di testa. Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione.

Nella puntata di mercoledì 7 aprile 2021, Patrizio continua a sentirsi diviso tra Clara e Rossella. Clara, alla disperata ricerca di Federico, chiede a Giulia di intervenire per cercare di convincere Alberto a tornare suoi passi. Il viaggio ad Indica sembra far riavvicinare Silvia e Michele. Guido si preoccupa per Vittorio, che dalla partenza di Alex è sempre più solo, ma Mariella fa un importante annuncio che spiazzerà il marito.

Nella puntata di giovedì 8 aprile 2021, preso dalla sua crisi personale, Alberto non riesce a fare i conti con le pressioni di Barbara. Per aiutare Clara, Patrizio decide di mettersi contro Alberto. Silvia e Michele hanno, finalmente, un confronto a cuore aperto. Franco rassicura Angela che starà attento.

Nella puntata di venerdì 9 aprile 2021, Franco continua a trovarsi in grande difficoltà ai Cantieri. Patrizio è sempre più in crisi, mentre Clara , insieme a Niko, penserà a come agire nei confronti di Alberto. Quella che per Vittorio sembrava inizialmente una situazione molto scomoda, si rivelerà invece sorprendentemente piacevole.

Maria Rita Gagliardi

