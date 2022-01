Cotto e Mangiato ricetta del 17 gennaio 2022: spaghetti limone e sgombro

Piatto veloce da preparare? Ci pensa Tessa a darti un’idea rapida e gustosa per iniziare la settimana gastronomica. Oggi propone infatti degli spaghetti limone e sgombro. Vediamo insieme come si preparano.

La ricetta

Per la preparazione di questo primo piatto servono pochi semplici ingredienti. Ovvero:

Limone

Zenzero fresco

180 grammi di spaghetti

Una noce di Burro

2 scatolette di sgombro al naturale

Procedimento

Lava un limone fresco e grattugia la sua Scorza in una ciotola. Di questo limone, metà premilo e aggiungilo alla ciotola. Prendi dello Zenzero fresco e grattugiane un po’ ricordando di non esagerare perché si tratta di una Spezia molto saporita. Intanto porta a bollore l’acqua e cala gli spaghetti. In una padella sciogliere il burro e quando gli spaghetti saranno al dente, scola e metti in padella. Mentre mantechi, versa il succo di limone e zenzero in padella e a fiamma lenta continua a girare. A questo punto scola in una ciotola dello sgombro al naturale e spezzetta con una forchetta poi aggiungi agli spaghetti. Manteca bene il tutto quindi impiatta e servi ancora cocente. E voilà, la prima ricetta della settimana, come sempre è Cotto e Mangiato. Riprova a casa e vedrai che sarà per tutti da leccarsi i baffi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui