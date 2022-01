Chi è Raffaella Ferrari, moglie di Luca Laurenti? I due hanno figli?

Ecco chi è Raffaella Ferrari, la moglie di Luca Laurenti

Raffaella Ferrari è nota per essere la moglie del famoso conduttore e comico Luca Laurenti. Quest’ultimo da moltissimi anni è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, in televisione nel corso della sua lunga e stimata carriera lo abbiamo visto in vari ruoli, quasi sempre al fianco del noto conduttore Paolo Bonolis.

Luca Laurenti è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo che è sposato con Raffaella Ferrari, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo, sono infatti poche le informazioni che si conoscono sul suo conto, anche lei è molto riservata.

La moglie di Laurenti non lavora, non è noto quando sia nata. I due sono convolati a nozze nel 1994 e sono sempre stati una coppia molto solida. In più occasioni lui l’ha definita la sua ancora di salvezza, è solo grazie a lei se in passato è riuscito a combattere la depressione. Lui stesso in una passata intervista aveva detto: “Con lei mi sono risolto, mi ha fatto uscire da una mezza depressione.”

Luca Laurenti aveva poi aggiunto: “Ho trovato un equilibrio, lei è l’elemento solido, quadrato, della coppia. Me l’ha fatta conoscere proprio Paolo Bonolis. Ci siamo sposati nel ’94. Tre anni dopo è nato nostro figlio Andrea”. Dal loro amore è nato quindi un figlio, Andrea, che ha reso ancora più speciale la loro unione.

Sappiamo anche che i due vivono un ‘amore libero’, in merito a ciò in una passata intervista il noto comico e conduttore con la sua solita ironia aveva rivelato: “Io ho una concezione molto aperta dell’amore. Se la vedessi al letto con un altro, posso fare due cose: urlare e strepitare, oppure cercare di comprendere il suo piacere e coltivarlo. Magari mi levo le mutande e mi metto in mezzo anch’io”.

Sara Fonte

