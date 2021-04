L’Isola dei Famosi non andrà in onda il prossimo 8 aprile, che cosa è successo? La risposta potrebbe essere in Supervivientes

L’Isola dei Famosi non ci sarà il prossimo 8 aprile. L’annuncio ufficiale arriva dalla conduttrice Ilary Blasi. Cosa è successo?

Proprio l’8 Aprile inizierà alla Tv spagnola Telecinco, sempre di Mediaset, la prima puntata del reality show Supervivientes. Cosa c’entra con l’Isola dei Famosi? Ecco cosa sappiamo finora.

Puntata saltata all’Isola dei Famosi: i fatti

L’Isola dei Famosi si svolge in Honduras. Anche il nuovo reality show di Telecinco, Supervivientes, si svolge sulla stessa piccola isola. Il rischio, quindi, era che i concorrenti e gli staff dei due programmi si incontrassero, generando confusione.

Da qui, la decisione di saltare la puntata dell’Isola per consentire la prima puntata di Supervivientes su Telecinco. L’Isola non è finita. Tornerà come al solito in due appuntamenti, il lunedì e il giovedì, a partire dal 12 aprile 2021.

Supervivientes: differenze con l’Isola, come funziona e dove vederlo

Come funziona Supervivientes e cosa lo rende diverso dall’Isola? Il programma ha 16 concorrenti. Chi sono?

Augustin Bravo;

Alejandro Albalá;

Alexia Rivas;

Antonio Canales;

Carlos Alba;

Gianmarco Onestini;

Lara Sajen;

Lola;

Marta Lopez;

Melyssa Pinto;

Olga Moreno;

Omar Sanchez;

Palito Dominguin;

Sylvia Pantoja;

Tom Brusse;

Valeria Marini.

Come versione spagnola dell’Isola, per il 2021 ha la novità televoto. Il pubblico può decidere chi mandare all’isola del Pirata Morgan e chi alla Barca Encallado.

Rispetto all’Isola, si viene fin troppo spesso alle mani e le scene hot e trash sono molto più frequenti. Alcune volte, si vedono proprio i concorrenti avere rapporti a favor di telecamera.

Le prove, le nomination e le isole nascoste, invece, sono uguali al reality italiano. Anche se in spagnolo, le puntate si possono vedere sull’app iOS e su quella Android.

C’è anche il sito con abbonamento mensile di 4 euro, mitele.es.

