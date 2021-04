Ecco chi è Grace Ambrose, età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Grace Ambrose è una giovane attrice, divenuta soprattutto nota dopo essere approdata nei mesi scorsi nel cast de Il Paradiso delle Signore.

L’attrice è nata nel 1996 a Roma, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Aveva otto anni quando iniziò a frequentare un corso di teatro.

Dopo aver conseguito il diploma Grace Ambrose si è dedicata solo alla recitazione, si è anche recata oltreoceano per frequentare dei corsi. Ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, nel 2006 ha poi recitato un piccolo ruolo ne La vera storia di Luisa Bonfanti, film di Franco Angeli.

Inizia ad ottenere maggiore successo dal 2018 recitando in varie serie televisive come Una Pallottola nel Cuore con Gigi Proietti. Sempre nel 2018 è approdata al cinema nei panni di protagonista nel film Compromessi Sposi, al fianco di noti e stimati attori come Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. L’anno dopo Grace Ambrose ha invece recitato nel film di Ficarra e Picone ‘Il primo Natale’.

A farle conquistare maggiore visibilità è stato però il ruolo che da qualche mese recita nella nota ed amata serie Tv Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attrice sembra essere molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non è noto se sia impegnata sentimentalmente o se sia single.

Grace Ambrose sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui