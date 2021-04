Cotto e Mangiato ricetta dell’8 aprile: asparagi fritti

Asparagi fritti a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta che Tessa ha reperito sull’ultimo numero della rivista del programma.

La ricetta

Per preparare questa ricetta avrai bisogno di:

1 mazzetto di asparagi

Olio

Farina

2 Uova

Pangrattato

Procedimento

Sbollenta gli asparagi ma non farli fare troppo morbidi. Poi passali uno ad uno prima nella farina poi nell’uovo sbattuto e in ultimo nel pangrattato. Friggere in abbondante olio di semi. Una volta dorati metterli su della carta assorbente, salare e servire.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui