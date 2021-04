Ecco chi è Alessandro Fella, età – carriera e vita privata dell’attore de Il Paradiso delle Signore

Alessandro Fella è un attore italiano, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Federico Cattaneo nella famosa ed amata fiction Il Paradiso delle Signore.

L’attore è nato il 15 aprile 1988 a Cinisello Balsamo, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui, ciò che è noto è che il cinema e la recitazione sono la sua più grande passione.

Nel 2011 Alessandro Fella ha deciso di approfondire la sua passione per la recitazione, iniziò infatti a prendere delle lezioni. L’attore entrò poi a far pare della compagnia de I Legnanesi. Non ha però smesso di studiare, ha infatti conseguito anche una laurea in Scienze della Comunicazione.

L’attore è entrato a far parte della Scuola Internazionale di teatro Arsenale di Milano nel 2013, lì apprese il Metodo Lecoq. Non è noto solo grazie alla fiction Il Paradiso delle Signore, Alessandro Fella ha anche recitato nella fiction La compagnia del Cigno e nella serie tv Oltre la soglia. Ha anche preso parte a molti spettacoli teatrali.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore al momento non sembra essere impegnato sentimentalmente. In una passata intervista aveva fatto sapere che al momento vuole dedicarsi solamente al lavoro.

Alessandro Fella sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

