Il Paradiso delle Signore trame, 19 – 23 aprile 2021: problemi mai risolti

Eccoci pronti a scoprire le trame de Il Paradiso delle Signore da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021. Ne vedremo delle belle nel più grande e famoso magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore, trame settimanali: Irene bacia Rocco, tace con Maria

Nelle puntate de Il paradiso delle signore da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021, scopriremo che Irene si sentirà in colpa per avere baciato Rocco. Nonostante ciò non dirà nulla a Maria. Marta parlerà apertamente con Beatrice, che, a quanto pare sta mettendosi da parte.

Alan Sterling, ex capo americano di Marta, chiederà a Dante di farlo incontrare con la donna e Vittorio, dopo avere trascorso una piacevole serata al Circolo.

Egli dovrà proporre qualche cosa di molto allettante ai due, di che si tratterà? Cosimo e le sue accuse a Umberto finiranno in pasto alla stampa. Rocco e Irene non sanno ancora che cosa provano l’uno per l’altra.

Maria invece sta soffrendo tanto per il giovane Amato. Umberto si scontrerà con Cosimo, che devrà capire e rendere noto di non godere della potenza dei Guarnieri.

Marta e Vittorio parleranno della nuova interessante offerta

Marta e Vittorio si confronteranno sull’offerta che Sterling ha fatto a loro. Si dovrebbero occupare del lancio della nuova collezione del Paradiso. Vittorio non si sentirà in grado, però, di lavorare a fianco della moglie. Dante, quindi, farà da supervisore dell’operato, proprio lui che ha messo gli occhi su Marta.

Maria è innamorata di Rocco, lui invece ha intenzione di conoscere meglio Irene. Armando sospetta che Giuseppe sia invischiato nella truffa al magazzino. Vittorio inviterà a cena Pietro, il suo futuro è in ballo. Marta vedrà i due insieme e penserà di non essere la donna giusta, visto che è a conoscenza di non poter dare figli al marito.

Adelaide andrà a trovare Gabriella perchè blocchi Cosimo; egli, però, si recherà di soppiatto a Villa Guarnieri e minaccerà nuovamente Umberto circa la scomparsa di Achille Ravasi.

Rocco insisterà con Irene e la inviterà fuori a cena. Egli riceverà un rifiuto, Maria però non saprà mai nulla. Armando e Gloria scopriranno chi è che ha organizzato la truffa del Paradiso. Umberto si avvicinerà a Dante per ottenere un favore importante, dopo il ricatto di Cosimo.

Beatrice e Vittorio parlano di Pietro

Beatrice parlerà con Vittorio sul futuro di Pietro. Marta sarà in balia dei suoi fantasmi, cercherà di trovare le risposte a ogni suo dubbio grazie al padre.

Giuseppe confiderà ad Agnese che non riuscirà sdebitarsi con Salvatore e il loro rapporto peggiorerà. Armando e la donna riprenderanno il loro rapporto che procederà a gonfie vele. Ludovica ha capito di tenere molto a Marcello e sarà con lui durante la sua ascesa al Circolo. Per lui, però, la situazione non è tra le più belle, avendo trattato, in passato, loschi affari con il Mantovano.

Vittorio e Marta si rivedranno al Paradiso, ma i loro problemi di coppia non ne gioveranno. Dante non ha alcuna intenzione di rinunciare alla donna e farà a Marta una sorpresa. Di che si tratterà?

