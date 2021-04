“Freedom”, qual è la canzone della sigla del programma di Giacobbo?

In molti conoscono di certo il programma “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo su Italia 1. Il famoso conduttore televisivo guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta di misteri, un pò come avveniva nell’altra celebre trasmissione di Giacobbo, “Voyager – Ai confini della conoscenza”.

Tra i tanti apprezzamenti al programma Mediaset non mancano anche quelli nei confronti delle musiche, ed in particolare della sigla di “Freedom – Oltre il Confine”.

Si tratta di una melodia composta da Rosario Di Bella, cantautore e compositore italiano, originario di Zafferana Etnea (Catania).

La sigla è suonata dalla Juniorchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, nata nel 2006 come prima orchestra di bambini e ragazzi nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Attualmente la Juniorchestra è composta da circa 400 strumentisti, suddivisi in cinque gruppi a seconda della fascia d’età.

Per quanto riguarda invece Rosario Di Bella, il cantautore ha realizzato frequentemente musiche per il cinema e la televisione, tra cui proprio le sigle di “Voyager”. Nel 1987 vinse anche il primo premio al Festival di Castrocaro con la canzone “Sono interessante”.

Di Bella, oggi 57enne, ha ottenuto anche altri riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Mariposa e il Premio Poseidone. Il suo ultimo album è uscito nel 2019 e si intitola “Spazio sacro”.

