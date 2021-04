Isola dei famosi 2021, scoppia “l’auricolari-gate”: molti naufraghi si sarebbero messi d’accordo per nominare Fariba

Quasi tutti i naufraghi contro Fariba Tehrani? Scoppia l’auricolari-gate: secondo un amico della naufraga, si sarebbero accordati tacitamente per nominarla

Non c’è l’Isola dei famosi senza scandali, e proprio nella puntata di ieri sera è scoppiato l’auricolari gate. Di cosa si tratta? Fariba Tehrani e Vera Gemma sono risultate le naufraghe più nominate, e fin qui nulla di strano. Qualche telespettatore (amico della Tehrani) attento però ha notato qualche “anomalia” commessa dai naufraghi nel corso delle nomination. Stando alle argute osservazioni del telespettatore, i naufraghi avrebbero fatto un tacito accordo per nominare Fariba.

In che modo? Come si può notare dai video diffusi sul web, i primi naufraghi chiamati nella palapa appoggiavano i propri auricolari sulla foto di Fariba, per far capire agli altri compagni che l’avrebbero votata per mandarla in nomination.

La naufraga persiana inoltre è stata oggetto di nomination con ragioni alquanto assurde. A partire da Awed, che ha votato Fariba poiché lo sforzava sempre a mangiare, fino ad Gilles Rocca, che secondo il suo punto di vista, la donna crea sempre zizzania, riportando informazioni fuorvianti agli altri. A seguirli, poi sono stati Andrea Cerioli, Valentina Persia, Isolde Kostner, Roberto Ciufoli e Angela Melillo. Dopo ogni nomination, la fotografia viene sostituita da una nuova e l’auricolare viene disinfettato dallo staff di operatori, per poi essere poggiato nella posizione in cui erano stati lasciati dal naufrago di turno.

Insomma, che cosa accadrà? Sarà stata una coincidenza casuale oppure ciò che è accaduto è davvero frutto di una tacita strategia? Non rimane che attendere per sapere se Ilary Blasi approfondirà o meno la situazione.

