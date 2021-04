Chi era Carmela Fiorentino, la collaboratrice di Domenica In scomparsa a causa del Covid-19?

A Domenica In, Mara Venier annuncia la scomparsa della “gobbista” Carmela Fiorentino: ecco chi era

In apertura nella puntata di oggi di Domenica in, Mara Venier ha voluto annunciare la triste scomparsa di Carmela Fiorentino, “gobbista” che ha collaborato per 30 anni per il contenitore Rai 1.

“E’ venuta a mancare per il Covid. Aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare e invece non ce l’ha fatta”, ha dichiarato la conduttrice Rai tra le lacrime. La Venier ha poi raccontato che la “gobbista” era stata ricoverata in ospedale e che aveva perso anche il padre a causa del coronavirus. Carmela era sposata con Fabrizio, che conobbe proprio grazie a Domenica In in un’edizione dedicata a Sanremo. Dal matrimonio nacquero tre figli.

Venerdì scorso, Carmela è stata ricordata anche da Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha raccontato del rapporto che aveva con la storica “gobbista” e l’ha ricordata come una donna sempre con il sorriso sulle labbra. La Clerici ha inoltre mandato un saluto anche al marito Fabrizio, anche lui collaboratore della Rai da diversi anni.

"Siamo una grande famiglia. Per questo motivo voglio ricordare Carmela e mandare un abbraccio a suo marito Fabrizio e ai suoi figli" @antoclerici #ESempreMezzogiorno #15aprile pic.twitter.com/tPb7uKstHd — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) April 15, 2021

