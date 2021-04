Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 5: “Macumba sull’Isola dei Famosi?”

Un’altra settimana è passata e sull’isola gli animi non si placano. Fariba ormai, complice anche la nomination è scatenata contro il gruppo. È andata a dire a Paul Gascoigne che tutti lo volevano nominare, questo dopo un po’ dalla scoperta, diciamo quando le ha fatto comodo. Che poi io sono d’accordo col gruppo, a me Gascoigne non fa ridere… tutti divertiti da quest’uomo che oltre a dire “fan***o bas****i ” non fa… tra l’altro necessito di Olga Fernando per capire quello che dice.Le tre dell’ ave Maria su playa esperanza, erano state eliminate dal televoto, Vera Gemma tra l’altro due volte, eppure grazie ad una prova difficilissima, resistere 3 minuti complessivi( giocavano in due) alla prova del fuoco. Cioè 3 minuti li fa un naufrago singolo figuriamoci in due… comunque incredibile Miryea e Vera sono riuscite a superare la prova e in barba al pubblico che le voleva in Italia già da un po’ ? sono tornate in gioco su playa reunion con gli altri. Purtroppo sembra essersi accanita una macumba sull’isola, perché dopo gli infortuni di Ciufoli e Gascoigne, Brando Giorgi Elisa Isoardi hanno dovuto abbandonare il gioco e tornare in Italia, entrambi per un problema agli occhi. Si è appreso da poco, che Giorgi ha avuto un distacco della retina e sarà sottoposto subito ad un intervento rientrato in Italia, mentre a Elisa è entrata della cenere rovente del fuoco in un occhio. Questa edizione dell’isola, visti anche gli ascolti (giovedì ha fatto solo il 17% di share) stenta a decollare, non penso sia colpa del cast perche carne al fuoco ce n’è, ma penso che tra autori e conduttrice non prendano le palle al balzo che i concorrenti gli lanciano. Hanno un Ubaldo, che è portatore sano di trash e non gli danno spazio per parlare di quanto è forte fisicamente Isolde Kostner, ma chissenefrega!!! Hanno Faribona contro tutti e preferiscono parlare di Gilles che ama tanto la sua compagna, macchissenefrega!!! Hanno Cerioli che ogni cinque secondi perde la brocca e loro mi fanno vedere la lettera mandata alla Lodo dalla mamma, macchissenefrega! Noi vogliamo il trash!!!!! ??Ci rendiamo conto che è una noia già adesso e devono ancora entrare 6 concorrenti e dobbiamo arrivare fino a giugno??? Io mi sento male!!!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi

