Ciao Darwin 9 si farà? Parla Bonolis: “Non mi va per una serie di ragioni”

Arriverà mai una nuova edizione di ‘Ciao Darwin’?

E’ un quesito che spesso i fan del programma si sono posti (anche perché le messe in onda delle reipliche sono sempre un successo) ed è una domanda cui abbiamo già provato a rispondere.

Intervistato da ‘Visto TV’, il conduttore e deus ex machina del programma Paolo Bonolis s’è espresso così in merito:

“Non credo che si possa tornare ora a fare “Ciao Darwin” sinceramente. Perché non mi va per una serie di ragioni: usura del prodotto, che meriterebbe un lasso di tempo per rasserenarsi e lasciare anche una scia di disponibilità emotiva da parte nostra per tornare a farlo. È un prodotto piuttosto incombente e ti assicuro che un conto è farlo a 35-38 anni, un conto farlo a 60. È veramente una mazzata. Però è molto divertente”.

Ciò non toglie, ha dichiarato Bonolis nel corso dell’intervista, che potrebbero essere lanciati nuovi programmi, anche per la prima serata.

