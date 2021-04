Oggi Tessa ci porta in Belgio. A Cotto e Mangiato ci prepara le cozze alla belga.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

1 scorza di limone

1 cipolla

Cozze

sedano

birra

Procedimento

In una pentola metti ad appassire cipolle tagliate a fette e sedano tagliato a tocchetti. Aggiungi la scorza grattugiata di un limone e lascia cuocere. Aggiungi poi le cozze, il pepe e sfuma con la birra. Fai cuocere finché le cozze non si aprono dunque servi in un tegame di coccio.

