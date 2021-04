Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 aprile 2021: prestigioso riconoscimento per Gabriella

Marta e Vittorio de Il Paradiso delle Signore, saranno ancora in crisi e nutriranno un grande desiderio, conoscere il motivo che li ha condotti a questo punto. Gabriella avrà una grande onorificenza dalla Camera Nazionale della Moda. La donna è ormai una grande stilista e vorrebbe che Cosimo fosse vicino a lei, al momento della premiazione. Il giovane però nutre forti rancori per Umberto e ci sarà Salvatore accanto alla grande sarta del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, 26 – 30 aprile 2021: uno strano regalo per Marta

Agnese opprimerà Giuseppe al punto che egli rivelerà al figlio che non verrà in possesso dei suoi soldi. Irene e Rocco non riusciranno a trovare il modo giusto per vivere bene in due. Dante vuole Marta e, durante la settimana dal 26 al 30 aprile 2021, chiederà ad Adelaide di non mettergli ostacoli tra le ruote.

Dante incaricherà qualcuno di consegnare a Villa Guarnieri uno strano e misterioso regalo per Marta. Di che si tratterà? Salvatore farà in modo che il padre gli confessi ciò che lo occupa. Il giovane rimarrà deluso, nel conoscere in che brutto giro sia finito. Cosimo accompagnerà Gabriella al Circolo dove la stilista ritirerà il premio. Marta e Federico faranno entrare Ludovica nel servizio fotografico per la pubblicità della collezione a marchio Paradiso.

La crisi per i Conti non terminerà e Dante ne approfitterà per fare precipitare nel dubbio Marta. Vittorio diverrà uno zio premuroso per Serena, in imbarazzo per la recita scolastica.

Alfredo Perico corteggia Maria

Alfredo Perico verrà assunto da Armando, dove sistemerà le biciclette della squadra ciclistica. Il giovane corteggerà Maria e Rocco ne sarà geloso. Irene si accorgerà di tutto e avrà così modo di allontanare il ragazzo da se’.

Agnese imporrà a Giuseppe di confessarsi e ringrazierà Armando per aver coperto suo marito.

Marcello non potrà più fuggire e il carabiniere gli consiglierà di costituirsi. Vittorio risolverà i problemi di Serena, la recita scolastica di fine anno, inoltre le farà una sorpresa. A Villa Guarnieri Dante farà recapitare un altro misterioso regalo per Marta.

Irene, sfrutterà la gelosia di Rocco per il meccanico, organizzerà un piano avvicinare l’Amato a Maria. Giuseppe deciderà di lavorare di notte nel laboratorio della pasticceria, così potrà saldare il debito al figlio. Soli e indisturbati, Agnese e Armando torneranno ai vecchi tempi, la crisi si risolverà?

Gabriella, dopo avere ricevuto il premio della Camera Nazionale della Moda come stilista dell’anno vedrà arrivare Salvatore con i dolci ordinati per l’occasione. Cosimo farà una scenata di gelosia alla moglie sotto gli occhi attoniti dei presenti. A casa, Cosimo e Gabriella litigheranno molto duramente.

Maria, intanto, sarà delusa quando scoprirà per puro caso che tra Rocco e Irene c’è stato un bacio. Ludovica si rivolgerà a un suo amico avvocato per aiutare Marcello. Vittorio parlerà con Marta per convincere la donna a tornare insieme a lui. Impensabilmente la troverà con Dante. Che accadrà a questo punto?

