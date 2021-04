Ecco chi è Antonio Tajani – Età, carriera e vita privata dell’europarlamentare

Antonio Tajani è un politico e giornalista, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, europarlamentare e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

Il noto politico è nato a Roma il 4 agosto 1953, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a La Sapienza di Roma entrò nell’Aeronautica Militare. Iniziò poi la carriera di giornalista collaborando con Il Giornale, è stato anche inviato in Libano, Unione Sovietica e Somalia.

Si appassionò sin da giovane alla politica, da ragazzo militava nel FmG, il fronte monarchico giovanile. Negli anni ’90 è stato tra i fondatori di Forza Italia, dal 1994 al 2005 è stato coordinatore regionale dello stesso partito della regione Lazio.

Nel 2001 Antonio Tajani si candidò come sindaco di Roma ma non vinse le elezioni. Dal 1999 al 2008 ha ricoperto il ruolo di presidente della delegazione di Forza Italia. Nel 2008 è diventato commissario europeo per i trasporti. Due anni dopo ricopre il ruolo di commissario europeo stavolta per l’industria e l’imprenditoria.

Nel 2014 ha rinunciato a 468 mila euro di indennità transitoria per una scelta di coscienza. Oggi il noto politico è vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, europarlamentare e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tajani è sposato con Brunella Discoteca.

Antonio Tajani sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 aprile 2021 su Rai Uno.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui