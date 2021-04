Cotto e mangiato ricetta del 23 aprile 2021: canestrelli

Hai mai mangiato i canestrelli? Tessa Gelisio ti insegna come si preparano.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

150 grammi di farina

100 grammi di fecola di patate

150 grammi di burro morbido

Vaniglia

2 tuorli sodi di uova

Buccia di limone

Procedimento

In una planetaria mischiare tutti gli ingredienti e lasciar amalgamare tutto. Continuare a lavorare il panetto sul piano da lavoro per ottenere un impasto morbido che non appiccica. Stendere l’impasto e ricavare dei fiorellini dell’altezza di circa tre cm. Mettere in una teglia con carta forno e lasciar cuocere a 170 gradi per 20/30 minuti. Zucchero a velo e i canestrelli sono pronti da mangiare.

