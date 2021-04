Sandra Marchena di Una Vita ai fan: “Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no”

La soap di Aurora Guerra Una vita sta per chiudere i battenti. L’ultima puntata della soap Una Vita verrà trasmessa in Spagna il 3 o 4 maggio 2021. Sandra Marchena ha interpretato Rosina Rubio e, dal suo profilo Instagram, risponde a ogni domanda dei fan. Con le Stories di Instagram, ‘Rosina’ ha raccontato una piccola parte del gran finale.

Una Vita puntate spagnole: le ultime puntate sono già state registrate

Da tempo siamo a conoscenza che, come il Segreto, anche Una Vita avrà una fine. In Italia assisteremo agli episodi di Acacias 38 ancora per circa un anno, c’è diversità di programmazione con la Spagna.

Nella penisola Iberica il 2 o 3 maggio verrà, invece, trasmessa l’ultima puntata della soap. Ciò significa che le registrazioni degli episodi sono già terminate. Sandra Marchena conosce tutta la storia narrata in Una Vita.

L’attrice ha interpretato l’amata Rosina Rubio, signora ricca e borghese che bada molto ai vari ceti sociali in cui chi conosce è inserito. Dal suo profilo Instagram risponde alle domande dei fan, lei fa parte del cast fin dall’inizio. La protagonista si dice soddisfatta del finale che attende Rosina.

Non tutti i protagonisti di Una Vita avranno il lieto fine

‘La Rubio’ non ha anticipato se Rosina avrà il lieto fine, anche se dalla sua soddisfazione, si potrebbe evincere che per la madre di Leonor Hidalgo sia così.

Sandra Marchena, a tale proposito, ha rivelato che non tutti i protagonisti termineranno la soap ‘in bellezza’.

“Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no”, ella ha svelato. Non ha quindi detto niente che possa sbalordire i telespettatori. Nel finale de Il Segreto, alcuni personaggi sono morti, altri invece no.

Un fan ha chiesto alla interprete di Rosina se Leonor tornerà nel ricco quartiere e quando.

“Presto!” ha risposto Sandra Marchena. La giovane Hidalgo farà una bellissima sorpresa a chi l’ha sempre amata. Leonor ha avuto tre gemelline.

Una delle altre domande dei fan è inerente al motivo del ritorno della brillante scrittrice. Leonor se ne è andata da Acacias con Inigo. In seguito ha avvertito Rosina che sarebbe diventata nonna di tre gemelline.

Non solo, Leonor e Inigo sono ora marito e moglie. La Hidalgo non dovrebbe tornare da sola ma, con tutta la famiglia. Sandra Marchena risponde a chi le chiede il suo parere sulla chiusura della soap.

Ammettendo di essere un ‘po’ sconvolta’, ha risposto di essere felice. Con l’interpretazione di Rosina, ha avuto un’esperienza entusiasmante sul set. Le rimarrà la tristezza di perdere la parte della Rubio.

Lei si emoziona e pensa alle altre esperienze che il futuro riserverà e le farà provare. Ora che ha interpretato la ricca signora, che panni dovrà indossare? Una Vita ha accompagnato i protagonisti e noi tutti per tanto tempo, non sarà facile farne a meno.

