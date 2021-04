Tempesta d’amore anticipazioni, dal 25 aprile al 1° maggio 2021: momenti romantici per Christoph e Selina

L’ultima settimana di aprile 2021, relativa a Tempesta d’amore, ci serberà parecchie dolci sorprese. Vedremo, dal 25 aprile al 1° maggio 2021, dei momenti romantici tra Selina e Christoph. I due andranno insieme ad assistere a un ballo di beneficenza. Come in una favola, finiranno vicini. Ariane riuscirà a rovinare l’atmosfera, proprio quando la coppia si concederà un momento di intimità.

Tempesta d’amore anticipazioni: la decisione presa da Franzi

Steffen ha commesso molti crimini e Franzi non vorrà più lavorare insieme a lui. La giovane quindi penserà all’acquisto della sua porzione della Spatzl, Baumgartner, però, le sarà contrario.

Lucy tenterà la fuga dalla stanza di Joell, inventandosi una scusa. La situazione in cui si trova è davvero imbarazzante l’uomo le chiederà un favore inaspettato.

Christoph deciderà di rivelare a Selina ogni dettaglio del suo accordo con Ariane. La donna pretenderà però di vedere delle prove. Ella trascorrerà, intanto, la serata con Christoph.

Tim cercherà di fare in modo che Steffen gli venda la Spatzl, l’intento, però peggiorerà la situazione. Baumgartner, per gelosia, dichiarerà infatti di voler far fallire l’azienda.

Pene d’amore per Cornelia

Cornelia sarà molto addolorata, perchè scoprirà che Robert non non prova i suoi stessi sentimenti. Werner viene a conoscenza che il figlio se ne andato, senza salutarlo e, consigliato dai Sonnbichler, deciderà di seguirlo, per riconciliarsi con lui.

Selina non ne può più di essere solo una pedina tra Christoph e Ariane. Saalfeld deciderà, nel frattempo, di distruggere la nemica e chiederà l’aiuto di Schulz Jr.

Lucy racconterà a Joell che Romy le manca molto e gli verrà suggerita una seduta spiritica. Così, egli avrebbe la possibilità di contattare lo spirito della sorella. Il tentativo non funzionerà e Joell cercherà di consolare la ragazza. I due si avvicineranno molto.

Franzi cercherà ancora di convincere Steffen a venderle la Spatzl, ma non otterrà nulla. La Krummbiegl perderà ogni speranza, Baumgartner cambierà invece idea. Che motivo lo avrà spinto a decidersi?

Rosalie truffa con le torte?

Michael noterà che Rosalie vende torte surgelate di un produttore all’ingrosso. A tutti dice che sono creazioni di un suo nuovo pasticciere. Il medico le dirà che si tratta di una frode, arrabbiandosi molto.

Christoph otterrà un siero della verità con cui vorrà fare ammettere ad Ariane l’attentato contro il Fürstenhof. L’uomo somministrerà la sostanza alla Kalenberg, con l’aiuto di Tim. Quest’ultimo considera la donna pericolosa per se stesso e per Franzi. Il siero funzionerà?

Hildegard avrà paura che la reputazione di Rosalie venga rovinata dalla vendita delle torte surgelate spacciate per prodotti freschi. La Engel scoprirà che Amelie è una bravissima pasticciera e le verrà un’idea.

Joell, dopo che la seduta spiritica fallirà, confesserà a Lucy di sentirsi bloccato e di temere che il suo nuovo romanzo non venga finito in tempo.

Ariane vedrà, grazie al siero della verità, Karl e gli chiederà di perdonarla. Christoph non otterrà maggiori informazioni da Ariane, perchè Selina arriva improvvisamente.

Lucy e Joell faranno una partita a basket

Lucy proporrà a Joell una partita di basket per distrarsi. Il ragazzo si ferirà ad un polso durante il gioco e così Michael gli concederà di prendere una pausa dalla scrittura.

Rosalie chiede ad Amelie di prepararle torte e crostate fatte in casa. La giovane ragazza non ha molto tempo, visto che deve occuparsi del lavoro in scuderia, per poter produrre dolci con regolarità. Per aiutare la Engel, la Limbach deciderà di insegnarle a cucinare.

Lucy cercherà di aiutare Joell a ritrovare l’ispirazione per scrivere il suo romanzo, ma senza alcun risultato. A Joell non rimarrà che lasciare il Fürstenhof.

Christoph seguirà Ariane, nella speranza che lo conduca al corpo di Karl, ma verrà fermato da Franzi. La Kalenberg, intanto, si accorgerà di essere seguita e tenderà una trappola all’albergatore.

Lucy non permetterà che Joell lasci il Fürstenhof, si inventerà una storia di fantasmi che infesterebbero proprio l’hotel. Cornelia, intanto, dovrà cambiare casa, la sua è infestata dai funghi.

Vanessa lo verrà a sapere e convincerà Alfons e Hildegard a dare aloggio a Cornelia come inquilina. Come sarà la loro convivenza?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui