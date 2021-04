Ecco chi è Maria Chiara Giannetta, età, carriera e vita privata dell’attrice di Buongiorno mamma

Maria Chiara Giannetta è una giovane e talentuosa attrice. Interpreterà il ruolo di Anna nella serie tv Buongiorno mamma, in onda da stasera su Canale 5.

L’attrice è nata il 20 Maggio 1993 a Foggia, sin da bambina sognava di diventare un’attrice. Da piccola ha studiato per quattro anni recitazione con un’insegnante privata, ha poi studiato al Teatro dei Limoni di Foggia. Per cercare di raggiungere il successo nel mondo della recitazione si è trasferita a Roma, dove è entrata a far parte del Centro sperimentale di Cinematografia.

Ha già ricoperto diversi ruoli in televisione in fiction come Don Matteo, Che Dio ci Aiuti 4, Un passo dal cielo, L’allieva e Baciato dal sole. Maria Chiara Giannetta ha debuttato anche al cinema, ha recitato in film come La ragazza del mondo, Ricordi?, Tafanos, Mollami, Bentornato Presidente. Nel 2020 è stata anche la protagonista del video di Max Pezzali, Sembro matto.

Da stasera, 21 aprile 2021, l’attrice vestirà i panni di Anna nella nuova fiction Buongiorno mamma, in onda su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, Maria Chiara Giannetta è molto riservata, preferisce mantenere lontano dai riflettori la sua sfera personale.

Sara Fonte

