Can Yaman e Ozge Gure su Canale 5 con Mr Wrong – Lezioni d’amore: trama, cast

Mr Wrong – lezioni d’amore è il titolo della nuova soap che Canale 5 trasmetterà probabilmente durante la fascia pomeridiana. Can Yaman avrà al suo fianco Ozge Gure. I protagonisti di Bitter Sweet si ritroveranno nella prima rete Mediaset.

“Mr Wrong – Lezioni d’amore”, trama

“Mr Wrong – Lezioni d’amore” la nuova soap turca con Can Yaman verrà a breve trasmessa da Canale 5 e contemporaneamente potrà essere seguita in streaming su Mediaset Play Infinity. Il protagonista principale sarà Özgür Atasoy, Can Yaman vestirà, quindi, i panni di un ragazzo che non crede nell’amore e non ha intenzione di prendere impegni sentimentali seri e ufficiali. Il titolo italiano della soap è Mr False.

Özgür incontrerà Ezgi Inal, la giovane romantica abiterà vicino alla dimora del ragazzo deluso che non crede all’amore. I due saranno diametralmente opposti, lei vivrà in un mondo romantico, nonostante abbia, da poco, avuto una delusione nei sentimenti e debba superare il dolore.

Özgür Atasoy pur essendo ricco, gestirà un bar e Ezgi cercherà il vero amore. Ezgi e Özgür si sfideranno, per scoprire chi ha ragione. La giovane fingerà di stare assieme al ragazzo che, in cambio, la consiglierà sul modo per trovare e conquistare un uomo. I due si incontreranno e tenteranno di capire le diverse visioni.

La trama quindi ripropone una giovane donna e un giovane uomo, bellissimi, un amore contrastato, l’amore che però alla fine vince sempre.

Can Yaman e Özge Gürel

Can Yaman, primo protagonista, in passato ha interpretato “Bittersweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno” e il pubblico italiano lo ama molto. Özge Gürel interpreta Ezgi, in “Bittersweet – Ingredienti d’amore” interpretava Nazli.

Mr Wrong – Lezioni d’amore, che Deniz Yorulmazer dirige, annovera nel cast: Gurgen Oz, Fatma Toptas, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Can Yaman è spesso in Italia, dove interpreterà Sandokan, che sta registrando e per il film sta effettuando un allenamento faticoso, non privo di pericoli e incidenti dolorosi.

La nuova soap turca è composta da 14 episodi che potrebbero essere trasmessi anche nella fascia serale, uno ogni settimana. Canale 5 la manderà in onda alla fine di Daydreamer. La data ufficiale in cui vedremo la nuova soap non è stata ancora comunicata, si pensa il 18 Giugno.

Le riprese sono state realizzate nell’anno 2020 e la soap ha già avuto molto successo in Turchia, dove è stata già trasmessa. In Italia Can Yaman replicherà, anche se impegnato in vari lavori, non dimentichiamo Sandokan – Kabir Bedi non vedrà l’ora di assistere a quello che è stato un suo grande successo.

Nel frattempo tutti attendono con trepidazione l’arrivo della nuova soap, per rivedere il loro beniamino.

