La Fuggitiva, ci sarà la seconda stagione? Oggi, 26 aprile, ultima puntata della serie Tv su Rai Uno

La Fuggitiva, si conclude oggi la prima serie su Rai Uno, alle ore 21.25. Ci sarà una seconda stagione per questa serie Tv? Ecco quello che sappiamo finora.

La Fuggitiva 2: il progetto iniziale

Il progetto iniziale de La Fuggitiva parlava di una sola stagione, autoconclusiva, ma il successo di pubblico potrebbe far cambiare idea ai vertici Rai.

Di solito, però, in questi casi la Rete Ammiraglia preferisce non calcare la mano e lasciare il progetto come sta. Non ci sono certezze, quindi, sul prosieguo della serie, cioè se ci sarà una seconda stagione o no, almeno per ora.

La conferma su una conclusione oggi arriverebbe anche dal regista Carlo Carlei, che avrebbe dichiarato su Instagram:

La serie che ha tenuto incollati milioni di telespettatori giunge alla sua inaspettata ed epica conclusione Carlo Carlei

il regista è impegnato anche con I bastardi di Pizzofalcone.

