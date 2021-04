Isola dei famosi, Asia Argento difende Vera Gemma: “Non farti mettere sotto da questi scappati di casa”

Asia Argento, ospite nello studio de L’Isola dei famosi, ha difeso a spada tratta l’amica Vera Gemma e si è scagliata contro alcuni naufraghi

Nella puntata di lunedì 26 aprile dell’Isola dei famosi 2021, si sono scontrate al televoto Fariba Tehrani e Vera Gemma. Prima di arrivare al verdetto finale, sono state accolte in studio Giulia Salemi e Asia Argento esprimere un loro parere sui naufraghi e in particolare per prendere le difese delle due donne in nomination.

Ad essere piuttosto agguerrita è stata l’attrice Asia, che ha dichiarato alla sua amica: “Non farti mettere sotto da sti quattro scappati di casa”. La figlia di Dario Argento si è poi scagliata contro Francesca Lodo: “Francesca ha sbroccato e se mi sbroccava a me così, non lo so se sarei riuscita a mantenere un aplomb come Vera. Francesca quando parla non si esprime bene, quindi non lo so”. Oltre a Francesca, Asia non ha risparmiato parole dure per Gilles Rocca: “Avevi promesso che ti prendevi cura della mia sorellina e adesso? Lei è più alfa di te”. Infine ha lanciato una stoccata anche ad Awed, dichiarando che l’ha trovato molto infantile con Vera.

Anche Giulia Salemi ha avuto l’occasione per difendere sua madre Fariba dai continui attacchi e offese dei naufraghi: “Si è superato il limite della decenza nei confronti di mia madre. Il limite dell’educazione”.

