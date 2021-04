Chi è Lorenzo Campi, nuovo presunto amore di Tommaso Zorzi?

Ecco chi è Lorenzo Campi, nuovo presunto compagno del vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi

Lorenzo Campi è al centro del gossip in queste ultime ore per essere stato immortalato da Chi assieme a Tommaso Zorzi per le vie di Milano. Stando a quanto riporta il settimanale, pare che i due si siano conosciuti grazie ad un’amica in comune, Didi. Ma chi è esattamente Lorenzo?

Lorenzo Campi è un giovane ricco rampollo della “Torino che conta” ed è molto appassionato di arte, di cui pare essere collezionista. Lorenzo e Tommaso si sarebbero scambiati dei messaggi per poi iniziare una relazione a distanza, l’uno a Milano e l’altro a Torino. Nel fine settimana i due si sono messi d’accordo per vedersi, viaggiando tra il Piemonte e la Lombardia. Campi inoltre sarebbe giunto a Milano domenica scorsa per celebrare il 25 aprile assieme all’opinionista dell’Isola dei famosi. 2021.

Sebbene i due non si siano ancora pronunciati in merito al gossip, le immagini comunicano una grande complicità, tanto che i fan sperano che possa nascere qualcosa di importante.

