Lo fratè innamorato, in onda su RAI 5

Lo frate ‘nnamorato andrà in onda su RAI 5 nella versione messa in scena al Teatro alla Scala. L’opera di Pergolesi è stata in quel caso diretta dak M° Muti e con la regia di Roberto De Simone.

La Trama

La vicenda de Lo frate ‘nnamorato si svolge a Capodimonte. Tutto si concentra su una serie di matrimoni che sono stati progettati senza il minimo senso, ma almsolo scopo di trarre vantaggio. A perpetrare questa specie di truffa, senza nemmeno il beneplacito delle rispettive interessate, sono stati Carlo, ricco borghese romano, e Marcaniello, attempato popolano napoletano.

Il cast

Protagonisti del cast sono Alessandro Corbelli, Nuccia Focile, Amelia Felle, Bernadette Manca di Nissa, Luciana D’Intino, Ezio di Cesare. E poi ancora Bruno de Simone, Elizabeth Norberg-Schulz. Regia tv di John Michael Phillips.

