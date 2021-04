Chi è Ryan Friedkin, presunto nuovo compagno di Diletta Leotta?

Ecco chi è Ryan Friedkin, uomo noto che stato paparazzato con Diletta Leotta

Ryan Friedkin è un nome entrato alla ribalta della cronaca rosa italiana per essere stato paparazzato con Diletta Leotta. I due infatti sono stati pizzicati da Dagospia mentre si scambiavano un bacio appassionato. Ma chi è esattamente Friedkin?

Nato il 23 aprile 1990, Ryan Friedkin è figlio dell’imprenditore texano Thomas Daniel Friedkin, noto come Dan nonché vicepresidente della AS Roma. Trasferitosi da poco nella Capitale, il ragazzo sta apprendendo la lingua italiana ed è l’unico dei suoi quattro fratelli a seguire le orme del padre. Appassionato di cinema e di sport, Ryan ha conseguito la laurea alla Southern Methodist University e ha lavorato nel private equity ad Austin in Texas. Ha gestito inoltre ’Imperative Entertainment, casa di produzione cinematografica, fondata a Los Angeles nel 2014, specializzata nella produzione, finanziamento e sviluppo di film e documentari. La sua prima opera cinematografica è stata Hot Summer Nights, Elijah Bynum, presentato al SXSW Film Festival nel 2017.

Ryan nutre particolare interesse per tematiche ambientali, infatti, ricopre un ruolo importante nella Friedkin Conservation Fund, organizzazione fondata dalla famiglia per tutelare la fauna selvatica e l’ecosistema in Tanzania.

