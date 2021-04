Ecco chi è Luca Barbarossa – Età – carriera e vita privata del cantautore e conduttore

Luca Barbarossa è un noto cantautore, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Il cantante è nato il 15 aprile 1961 a Roma, iniziò la sua carriera come musicista di strada in piazza Navona, suonava il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani. Nel 1980 a notarlo fu Gianni Ravera, quest’ultimo lo invitò a partecipare al Festival di Castrocaro. Presentò il brano Sarà l’età e firmò il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra.

Dopo essersi aggiudicato la vittoria al Festival di Castrocaro Luca Barbarossa partecipò nel 1981 al Festival di Sanremo con il brano Roma spogliata, con il quale conquistò molto successo. Il cantante si classificò al quarto posto e al primo posto tra i giovani. Nello stesso anno uscì il suo primo album Luca Barbarossa. Tornò a Sanremo nel 1987 con il brano Come dentro un film.

Sempre nel 1987 ha vinto a Saint Vincent Un disco per l’estate come migliore album e come migliore canzone con Roberto. Pochi mesi dopo si aggiudicò il premio come miglior rivelazione nel concorso Vota la voce.

Nel 1992 Barbarossa si esibì di nuovo sul noto palco dell’Ariston, si aggiudicò la vittoria del Festival di Sanremo con Portami a ballare, uno dei suoi brani più famosi. Tornò a Sanremo anche nel 1996 con la canzone Il ragazzo con la chitarra.

Luca Barbarossa è stato anche il protagonista di una tournée teatrale intitolata Attenti a quei due con l’attore Neri Marcorè tra il 2008 e il 2010. Negli anni ha intrapreso anche la carriera di conduttore radiofonico, dal 2010 conduce su Rai Radio 2 Radio 2 Social Club.

Nel 2015 ha pubblicato l’album Radio Duets Musica Libera, una raccolta di duetti che ha eseguito nel suo programma radiofonico dal vivo. All’album hanno partecipato noti e importanti cantanti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Fiorella Mannoia e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantautore è convolato a nozze nel 1999 con Ingrid Salvat. Dal loro amore sono nati tre figli, Valerio, Flavio e Margot.

Luca Barbarossa sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 aprile 2021 su Rai Uno.

