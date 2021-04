Sailor Moon – The Movie, in arrivo su Netflix il nuovo film del popolare anime giapponese

L’ultimo film del popolarissimo franchise di Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie (originariamente uscito in due parti), arriverà su Netflix il 3 giugno. L’arrivo del film su Netflix segna la sua prima volta fuori dal Giappone, dove la Parte 1 ha debuttato a gennaio.

Le avventure del film sono ambientate ad aprile, quando i fiori di ciliegio sono in fiore e Tokyo è in uno stato d’animo festoso mentre celebra la più grande eclissi solare totale del secolo. Mentre la luna nuova oscura il sole e gradualmente offusca la sua luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, che è alla ricerca della fanciulla prescelta che può rompere il sigillo del Cristallo d’Oro. Nel frattempo, una misteriosa banda chiamata Dead Moon Circus appare in città, il cui piano nefasto è quello di disperdere le incarnazioni dell’incubo conosciute come Lemure, impadronirsi del “Cristallo d’Argento Leggendario”, dominare la luna e la terra, e infine dominare l’intero universo.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è l’ultima aggiunta di Netflix alla sua lista di anime in continua crescita. L’anime sta rapidamente diventando un punto chiave per Netflix – l’azienda si è impegnata a lanciare 40 titoli di anime nel 2021 solo il mese scorso, mentre il mondo degli anime sta diventando rapidamente un fronte importante nelle guerre di streaming.

Ecco il trailer della Parte 1 di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal uscito in Giappone:

