Pollo miele e zenzero oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa Gelisio.

La ricetta

Per preprarae la ricetta ti servono:

4 fusi di pollo

4 cucchiai miele di acacia

1 limone

Zenzero

Procedimento

Mettere a rosolare aglio e olio e aggiungere il pollo in padella. Mentre cuoce e rosola in una ciotola mischiare miele, succo e buccia grattugiata di limone e amalgama il tutto. Quando il pollo sarà rosolato versa la salsa in padella, grattugiato zenzero a piacere e lascia caramellare.

