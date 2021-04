Colette, il primo film-documentario dell’industria dei videogiochi a vincere un Oscar

Colette, un cortometraggio presente nel gioco Oculus VR Medal of Honor: Above and Beyond, ha vinto il premio Oscar di quest’anno per il miglior documentario (soggetto breve). Presentato da Oculus Studios e Respawn Entertainment di Electronic Arts, e successivamente acquisito e distribuito da The Guardian, è la prima volta che un progetto dell’industria dei videogiochi vince un Oscar.

Diretto da Anthony Giacchino, Colette presenta una sopravvissuta della Resistenza francese, Colette Marin-Catherine, che torna in Germania per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale per visitare un campo di lavoro per schiavi dove suo fratello è stato ucciso. Il documentario è presentato in un tradizionale formato 2D sia che lo si guardi nell’app Oculus TV o altrove.

“Il vero eroe qui è Colette stessa, che ha condiviso la sua storia con integrità e forza”, afferma il direttore della produzione di Oculus Studios Mike Doran in un comunicato. “Come vediamo nel film, la resistenza richiede coraggio, ma affrontare il proprio passato può richiedere ancora di più. Permetterci di preservare questo pellegrinaggio per le generazioni future è stato un vero atto di coraggio e fiducia. Speriamo che questo premio e la portata del film significhino, come dice Colette, che la memoria di Jean-Pierre, così come quella di tutti coloro che hanno resistito, non si perda più nella ‘Notte e nebbia’ della Dora”.

“È vero quello che si dice: È davvero un onore anche solo essere nominati. E vincere è un momento incredibile. Siamo onoratissimi di questo riconoscimento dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e vorremmo estendere le nostre sincere congratulazioni a tutti i nostri colleghi candidati. È un privilegio stare al vostro fianco”.

Medal of Honor: Above and Beyond non è stato ben accolto come videogioco, con molte recensioni che hanno evidenziato i suoi enormi requisiti di sistema e le dimensioni di installazione di 170GB – gran parte dei quali erano dovuti all’inclusione di ampi filmati storici e documentari. Ora che uno di questi film ha vinto un Oscar, il progetto potrebbe ricevere maggiore attenzione da parte del pubblico.



Colette è visionabile gratuitamente anche su YouTube:

