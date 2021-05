Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 7: “Addio maschio alfa”

Un’altra settimana all’ isola dei famosi è trascorsa, e l’ormai ex maschio alfa Gilles Rocca, non ce la fa più! Vuole tornare in Italia dalla sua Miriam. Ormai non ce la facciamo più a sentirlo dire Miriam mi manchi, Miriam ti amo, miriamamoredellamiavita! Basta????. Detto questo, Rocca, per quello che ci hanno mostrato dall’isola ha fatto davvero una pessima figura. Ha alternato questi momenti down per la fidanzata a momenti in cui abbaiava alle donne mentre ci discuteva. Un maleducato ragazzi miei, che pochi ne ho visti così. Solo lui è perfetto, permaloso all’ennesima potenza, antipatico e maleducato. Ma può abbaiare ad una signora che potrebbe essere sua madre come Fariba, perché voleva chiudere la discussione, e lei non mollava? Anche perché abbaiare verso una donna ha molti significati e fanno tutti orrore. Penso sia uno dei concorrenti peggiori mai visti in un reality, presuntuoso che si crede chissà chi, ma che si accorgerà una volta in Italia la figuraccia che ha fatto. È in nomination e questa sera potrebbe uscire, io lo spedirei a casa alla velocità della luce, è anche vero però, che ha chiesto lui di essere nominato perché vuole tornare da Miriamseilamoredellamiavita, quindi con estrema perfidia io lo lascerei ancora sull’isola?. In più se esce potrà sempre dire, il pubblico mi vuole così bene che mi ha visto giù, e ha deciso di ascoltarmi mandandomi a casa. Giammai!!! ??I nuovi arrivati, gli arrivisti, sicuramente hanno smosso la situazione, anche se piuttosto che infastidire i vecchi naufraghi, si scannano tra loro. Manuela la spaccacocchi, durata quanto un gatto in tangenziale, è andata all’isola per esibire il suo micro costume e prendere il Sole. In una settimana che è stata in Honduras non l’ho mai vista fare nulla, che non fosse mostrare le sue forme e riposare, stanca, non so da cosa?. Ha litigato con tutti e sicuramente il soprannome spaccacocchi era perfetto per lei. Comunque è stata una meteora e se n’è già andata. In compenso sull’isola è arrivato quel bel manzo di Ignazio Moser, vedremo se almeno lui non ci deluderà e si dimostrerà un vero maschio alfa!

Per oggi è tutto, alla prossima

Baci velenosi

