Fin de Partie, edizione 2018, in onda su RAI 5

Fin de Partie, di György Kurtág, viene riproposto da RAI 5. Si tratta della versione teatrale di esordio, andata in scena presso 8l Teatro alla Scala dal 15 al 25 novembre 2018 con la direzione di Markus Stenz e la regia di Pierre Audi al debutto scaligero.

Più che concentrarci sull’opera in sé assolutamenteda vedere, ricordiamo come la stessa subisce l’influenza della vita di Kurtag. Quest’ultimo dopo essere andato via nel 1956 dalla sua terra natia ungherese, giunge a Parigi per studiare con Messiaen e Milhaud. È qui che vede per la prima volta Fin de partie nel 1957 su consiglio di György Ligeti. Acquista il libretto innamorato dell’opera e da lì inizia uno studio così profondo da giungere poi allo sviluppo dell’opera che ripropone lui, ormai novantenne, a teatro.

