Chi è Valeria Fabrizi? Età, carriera e vita privata dell’attrice

Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è una famosa attrice, tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e stimata carriera.

L’attrice è nata il 20 ottobre del 1936 a Verona, il suo debutto nel mondo nel mondo dello spettacolo avvenne grazie ai fotoromanzi. Il suo esordio al cinema risale invece al 1954 quando ha recitato nel film Ridere! Ridere! Ridere!.

In televisione approdò nel 1964 al fianco di Tata Giacobetti del Quartetto Cetra, nome d’arte di Giovanni Giacobetti. In televisione ha condotto A che gioco giochiamo? al fianco di Corrado. Tanti sono i film in cui ha recitato sul grande schermo che l’hanno resa sempre più famosa. Tra questi ricordiamo: Ragazze d’oggi, Un canto nel deserto, Bellezze sulla spiaggia, L’assassino si chiama Pompeo, Delitto d’amore, Vacanze sulla neve, Notte prima degli esami, Non c’è campo, Se mi vuoi bene e molti altri ancora.

Anche in televisione ha recitato in molte famose fiction come: La moglie di papà, Tutto Totò, Storia di Anna, Il maresciallo Rocca, Sei forte papà, Un posto al sole, Don Matteo 8, Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle Signore, DOC – Nelle tue mani e altre ancora.

Valeria Fabrizi ha preso parte anche a diversi spettacoli teatrali. Ha lavorato anche in radio e ha preso parte a molti programmi televisivi. Grazie alla sua immensa bellezza da giovane ha partecipato anche al concorso di bellezza Miss Universo. Nel 1976 l’attrice posò anche per l’edizione italiana della nota rivista Playboy.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato l’attrice è stata legata sentimentalmente a Tata Giacobetti. Il loro è stato un grande amore, dopo essersi conosciuti negli anni Sessanta convolarono a nozze nel 1964. Dal loro amore è nata la figlia Giorgia. I due avevano avuto un altro figlio, Alberto, morto un mese dopo la sua nascita per una crisi cardiaca. Il loro matrimonio è giunto al termine nel 1998 in seguito alla morte dell’attore.

