Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia sul bacio con Awed: “E’ svenuto”

Emanuela Tittocchia si è scambiato un bacio per scherzo con Awed, detto “il provolone” dell’Isola dei famosi 2021

Dopo l’eliminazione di Gilles Rocca a Isola dei famosi 2021 e l’arrivo di Drusilla in studio, la puntata si è fatta “piccantina”. I protagonisti di questo siparietto sono stati Awed, detto “il provolone” e Emanuela Tittocchia, che hanno stretto una bel rapporto. Lo youtuber partenopeo aveva inizialmente mostrato interesse per le naufraghe dell’Isola, in particolare Miryea, Drusilla. Con quest’ultime però non è scoccata la scintilla, e quindi Awed ha provato a legare con Emanuela, con la quale si è scambiato un bacio a stampo.

A quel punto, Ilary Blasi ha colto l’occasione per chiedere a Emanuela come è stato il bacio con Awed. “Beh bacia meglio Rosaria” ha ironizzato l’attrice. “Comunque Awed dopo il bacio è svenuto” ha poi spiegato la Tittocchia, spiazzando Ilary, che ha chiesto come fosse possibile. “Ho avuto un calo di zuccheri” ha puntualizzato Simone Paciello, in arte Awed. “La cucina di Fariba è afrodisiaca” ha infine dichiarato il ragazzo, spiegando che la cucina della Tehrani abbia quest’effetto particolare su di lui.

Ilary ha poi chiesto a Drusilla se Awed potesse essere interessante come ragazzo. “Sì, lo vedo bene” ha dichiarato la Gucci. “Quindi pensi che io possa essere il tuo uomo ideale?” ha chiesto lo youtuber a Drusilla. “Non esageriamo” ha infine replicato l’ex naufraga ventiseienne.

