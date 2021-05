Ecco chi è Letizia Moratti – età – carriera e vita privata della politica e manager

Letizia Moratti, vero nome Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, è una nota politica e manager. Da gennaio 2021 ricopre la carica di assessore al Welfare e quella di vicepresidente della Lombardia.

La Moratti è nata il 26 novembre 1949 a Milano, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi di Milano iniziò a lavorare all’università come assistente in Diritto Comunitario Europeo.

La sua carriera nell’imprenditoria iniziò all’età di 25 anni quando fondò con i fondi della famiglia Moratti una società di brokeraggio assicurativo. Letizia Moratti è stata la prima donna al timone della RAI, è stata anche la prima donna Sindaco di Milano.

Nel 1990 entrò nel consiglio d’amministrazione della Comit. La Moratti diventò presidente e amministratore delegato di New Corp Europe nel 1999, una società che si occupa di editoria e di televisione privata di proprietà di Rupert Murdoch. Nei primi anni 2000 ha fatto anche parte del gruppo Carlyle Europe.

La sua carriera politica iniziò nel 1994 diventando ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel primo mandato Berlusconi. In quegli anni Letizia Moratti propose una legge di riforma del sistema scolastico, la Riforma Moratti, che fu varata nel 2003.

Nel 2011 si ricandidò alle elezioni comunali di Milano ma non vinse, diventò consigliere comunale d’opposizione. L’anno dopo diede le dimissioni e lasciò il partito della Casa delle Libertà per seguire il progetto Futuro e Libertà per l’Italia.

Dopo aver abbandonato la politica e il PdL Letizia Moratti tornò a fare la manager. Uno dei suoi ultimi ruoli è stato nel 2019-2020 quello di presidente di Ubi Banca.

Per quanto riguarda la sua vita privata convolò a nozze con Gian Marco Moratti nel 1973, dal loro amore è nato il figlio Gabriele. La Moratti è rimasta vedova nel 2018.

Letizia Moratti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 6 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

