Chi è Tony Dallara? Età, carriera e vita privata del cantate

Tony Dallara

Tony Dallara, vero nome Antonio Lardera, è un noto cantante, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Il cantante è nato il 30 Giugno 1936 a Campobasso, dopo aver conseguito il diploma iniziò a lavorare come cameriere e impiegato. Con il tempo iniziò a dedicarsi solo alla sua vera passione, la musica. Dagli anni Settanta si dedica anche ad un’altra sua passione, la pittura. Negli anni ha tenuto mostre in molte gallerie.

Da ragazzo iniziò ad esibirsi con i Rocky Mountains, in passato ha conosciuto Adriano Celentano al Santa Tecla di Milano. A notarlo mentre faceva il fattorino per l’etichetta discografica Music fu il direttore Walter Guertler, questo gli fece un contratto.

Il successo per Tony Dallara arrivò nel 1958 con l’uscita del suo brano Come prima, era primo in classifica con 300mila copie vendute. L’anno successivo ha ricoperto anche i panni di attore in due film: Agosto, donne mie non vi conosco e I ragazzi del Juke-Box. Nello stesso anno uscì Ghiaccio bollente, brano che gli fece conquistare moltissimo successo.

Nel 1960 con Ti dirò e Romantica vinse il Festival di Sanremo insieme a Renato Rascel. Due anni dopo ha invece vinto Canzonissima con il brano Bambina bambina.

In quegli anni moltissimo fu il successo e la popolarità che Tony Dallara ottenne, cantò in tutto il mondo. Nella metà degli anni ’60 il cantante cambiò stile di musica, partecipò a Un Disco per L’estate, Cantagiro e al Festival della Canzone Napoletana, non ottenne però molto successo.

Negli anni Ottanta ricomincia a fare concerti cantando i suoi vecchi successi. Il 2008 ha segnato la sua riscoperta, anno in cui ha partecipato a L’Italia sul 2 nei panni di opinionista. Con Teo Teocoli era invece in tournée nello spettacolo Dal Derby al Nuovo. Nel 2016 è uscita la sua biografia Come prima. Tony Dallara, La mia storia di Iris Albracht e Gianni Minischetti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante all’inizio degli anni ’70 è convolato a nozze con Patrizia. Dal loro amore sono nate le figlie Lisa e Natasha.

