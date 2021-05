Chi è Lorella Boccia, la conduttrice di Venus Club?

Ecco chi è Lorella Boccia, la conduttrice del nuovo programma Venus Club in onda da oggi 6 maggio 2021

Lorella Boccia condurrà da stasera 6 maggio 2021 Venus Club, in seconda serata su Italia Uno con la partecipazione di Mara Maionchi e Iva Zanicchi.

La nota conduttrice è una ballerina ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, conduce anche il daytime. È nata il 27 dicembre 1991 a Torre Annunziata, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la danza.

Dopo aver conseguito il diploma alla scuola di danza Harmony di Arnaldo Angelini ha iniziato la sua carriera di ballerina al Teatro San Carlo di Napoli, ha ballato in spettacoli come Il Guarracino, La Bella Addormentata e molti altri ancora. All’età di 18 anni decise di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma, dove ha iniziato a far parte del corpo di ballo di Colorado. L’abbiamo vista ballare anche in: Attenti a quei due, Per tutta la vita, L’anno che verrà, Si può fare, Tale e quale show e altri ancora.

Dopo aver partecipato ad Amici 12 ottenne un ingaggio per il film Step Up, dedicato al mondo della danza. Tornò poi ad Amici, nei panni di ballerina professionista e conduttrice del daytime del programma condotto da Maria De Filippi. Da oggi 6 maggio 2021 condurrà in seconda serata Venus Club, un late show al femminile.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata legata sentimentalmente al coreografo Bruno Centola. Dal 2019 è sposata con Nicolò Presta, i due a fine aprile 2021 hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui