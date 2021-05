Ecco chi è Carmen Russo – età – carriera e vita privata della ballerina

Carmen Russo è una famosa ballerina, showgirl e attrice, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

La ballerina è nata il 3 Ottobre 1959 a Genova, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la danza, negli anni è diventata una ballerina professionista.

Attratta da sempre dal mondo dello spettacolo partecipò al concorso di bellezza Miss Liguria all’età di 14 anni, si aggiudicò il primo posto grazie alla sua bellezza. Subito dopo decise di partecipare a Miss Italia ma a causa della sua età fu scartata. La sua carriera di ballerina iniziò negli anni ’70, quando iniziò ad esibirsi in diversi locali notturni.

Carmen Russo ha posato senza veli negli anni ’80 per alcune riviste famose come Playboy e Playman, divenne così famosa in tutta Italia. Poco dopo esordì anche in televisione grazie ad alcuni spot pubblicitari, l’abbiamo anche vista nel programma Portobello. Intraprese anche la carriera di attrice, recitando in varie film e al cinema al fianco di importanti e famosi attori come Lino Banfi, Alvaro Vitali e altri ancora.

A farla diventare davvero nota fu il programma Drive in. Nel 2000 la nota ballerina ha partecipato all’Isola dei famosi. Sei anni dopo ha partecipato alla versione spagnola del reality aggiudicandosi la vittoria.

Carmen Russo diventò nel 2008 un ospite fisso a Buona Domenica, intanto conduceva Carmen Show nelle piazze italiane, conquistò non poco successo con le sue esibizioni. Nel 2012 ha fatto di nuovo parte del cast dell’Isola dei famosi.

Nel 2017 la showgirl ha partecipato ad un altro reality, il Grande Fratello Vip. Abbiamo visto la ballerina anche a Tale e Quale Show nel 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1987 è sposata con il noto ballerino Enzo Paolo Turchi. Dal loro amore è nata la figlia Maria grazie alla fecondazione assistita nel 2013, lei aveva 54 anni quando è diventata mamma. Nel 2015 la ballerina e il marito hanno rinnovato i loro voti nuziali.

Carmen Russo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 7 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui