Cotto e Mangiato ricetta del 12 maggio 2021: tortini carote e cioccolato fondente

In compagnia di Andrea Mainardi vediamo come si preparano i tortini di carote e cioccolato fondente.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

Zucchero

Uova

Farina

Burro

Lievito per dolci

Carote

Gocce di cioccolato fondente

Formaggio spalmabile

Ganascia al cioccolato

Zucchero a velo

Procedimento

In una ciotola montare uova e zucchero, aggiungere il latte e il burro fuso. Aggiungi la farina e il lievito per dolci poi le carote grattugiate e le gocce di cioccolato. Mescolare bene e versare in stampini di silicone cuocendo in torno a 180 gradi. Una volta pronti decora con ganascia a cioccolato, zucchero a velo e formaggio spalmabile a piacere.

