Ecco chi è Erica Jong – età – carriera e vita privata della scrittrice

Erica Jong è una scrittrice, saggista e poetessa statunitense, vanta una lunga e stimata carriera.

La nota scrittrice è nata a Manhattan il 26 marzo 1942. Dopo aver conseguito la laurea al Barnard College e un master in letteratura inglese del diciottesimo secolo alla Columbia University divenne soprattutto nota per il suo primo romanzo, Paura di volare. Il romanzo fece non poco discutere per il modo schietto con cui trattava delicati temi come il desiderio sessuale femminile.

La carriera letteraria di Erica Jong iniziò con una raccolta di poesia intitolata Frutta e verdura nel 1973, il successo arrivò l’anno dopo con il romanzo Paura di volare. Tre anni dopo pubblica Come salvarsi la vita, nel 1980 esce invece Fanny. Tanti altri sono i romanzi che le hanno fatto conquistare molto successo, tra questi: Paracadute e baci, Serenissima, La ballata di ogni donna, Il salto di Saffo, Il mio primo divorzio, Paura dei cinquanta, Che cosa vogliono le donne, Sedurre il demonio e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata la scrittrice si è sposata ben quattro volte. Da uno dei suoi precedenti matrimonio è nata la figlia Molly. Ad oggi è sposata con Ken Burrows.

Erica Jong sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 12 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

