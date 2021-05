Ecco chi è Fru – età – carriera e vita privata del comico e attore

Fru, vero nome Gianluca Colucci, è un comico e attore, fa parte del gruppo The Jackal insieme a Ciro Priello, Simone Ruzzo, Claudia Napolitano, Fabio Balsamo e Aurora Leone.

Il comico è nato nel 1995, sin da piccolo ha manifestato la sua passione per la comicità. Inizialmente postava video sul web, nel 2016 il gruppo The Jackal lo ha notato e gli ha proposto di far parte anche lui del gruppo. Con il tempo il suo talento l’ha reso sempre più noto.

Fru con i The Jackal nel 2017 è approdato al cinema nel film Addio fottuti musi verdi. Durante la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino dando vita al tormentone ‘GNIGNI’.

Nel 2020 sempre con i The Jackal ha fatto parte del cast di Generazione 56K, serie tv Netflix. Nello stesso anno lo abbiano anche visto in Don Matteo. Ad aprile ha invece fatto parte del cast della prima edizione di Lol- Chi ride è fuori, show condotto da Fedez e Mara Maionchi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è noto se preferisce mantenere riservata la sua vita sentimentale o se sia single.

Fru sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 13 maggio 2021 su Rai Uno.

