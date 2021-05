Ecco chi è Ciro Priello – età – carriera e vita privata dello youtuber e comico

Ciro Priello, vero nome Ciro Capriello, è uno youtuber, comico e autore. Da poco ha vinto la prima edizione di Lol – chi ride è fuori, show condotto da Fedez e Mara Maionchi.

Il comico fa parte del gruppo comico The Jackal, è nato il 12 marzo1986 a Napoli. Da bambino la sua più grande passione era la danza, all’età di 11 anni iniziò a studiare con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Dopo aver compiuto 18 anni provò ad entrare nella scuola di Amici, si chiamava ancora Saranno Famosi, arrivò in semifinale ma non fu ammesso.

Crescendo si è appassionato anche alla comicità, insieme a Simone Ruzzo, Alfredo Felaco e Francesco Capalbo fondò nel 2005 la società di produzione video The Jackal. Conquistarono non poca visibilità nel 2011 con Lost in Google, una web serie prodotta da loro. Il vero successo arrivò però nel 2014 grazie alle parodie di Gomorra, ‘Gli effetti di Gomorra sulla gente‘.

Nel 2017 Ciro Priello è approdato al cinema nel film AFMV – Addio fottuti musi verdi. Lo abbiamo poi visto nei film Ci devo pensare, Gatta Cenerentola e La tristezza ha il sonno leggero.

Dopo l’ingresso nei The Jackal di Fru, Claudia Napolitano e Aurora Leone hanno collaborato con MasterChef Italia. Per sponsorizzare l’inizio del programma hanno realizzato video parodistici. Hanno anche collaborato con X Factor e il Festival di Sanremo.

Nel 2020 Ciro Priello ha condotto su Rai Play Tanto non uscivo lo stesso, nelle scorse settimane ha invece fatto parte del cast della prima edizione di Lol – Chi ride è fuori aggiudicandosi la vittoria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, lo youtuber e comico è sposato con l’influencer e blogger Maura Iandoli. Dal loro amore, nel 2016, è nata la figlia Anna.

Ciro Priello sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 13 maggio 2021 su Rai Uno.

