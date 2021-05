Cotto e Mangiato ricetta del 13 maggio 2021: pollo alla tajine

Piatto esotico a Cotto e Mangiato. Tessa prepara il pollo alla tajine.

La ricetta

Per preparare questo piatto servono:

800 grammi di pollo

50 grammi di prugne secche

50 grammi di fichi secchi

50 grammi di datteri secchi

50 grammi di uvetta

80 grammi di burro

1 cipolla

100 grammi di mandorle

Procedimento

Tagliare il pollo a cubetti e mettere a bagno nell’aceto di mele. Intanto mettere tutta la frutta secca in una ciotola e versare sopra dell’acqua. In una pentola sciogliere il burro aggiungere la cipolla, cannella e zafferano poi mettere il pollo a cubetti. Strizzare la frutta secca e aggiungere in pentola l’acqua ottenuta. Far cuocere e asciugare poi in un tegame versare il pollo, la frutta secca e alcune mandorle tostate.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui